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Новый штамм коронавируса обнаружили в 10 странах

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Он уже распространился в 10 странах, сообщает ТАСС.

Новый вариант отличается от доминирующего в стране кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах.

Вариант, получивший название B1525, был определен с помощью секвенирования образцов вируса в:

  • Дании (35 случаев),
  • Великобритании (32),
  • Нигерии (12),
  • США (7),
  • Франции (5),
  • Гане (4),
  • Австралии (2),
  • Канаде (2),
  • Иордании (2),
  • Испании (1).

Как отметило издание, первыми секвенирование геномов этой разновидности вируса провели в декабре специалисты в Великобритании и Нигерии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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