Новый штамм коронавируса обнаружили в 10 странах

Читайте также:
Он уже распространился в 10 странах, сообщает ТАСС.
Новый вариант отличается от доминирующего в стране кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса
Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах.
Вариант, получивший название B1525, был определен с помощью секвенирования образцов вируса в:
- Дании (35 случаев),
- Великобритании (32),
- Нигерии (12),
- США (7),
- Франции (5),
- Гане (4),
- Австралии (2),
- Канаде (2),
- Иордании (2),
- Испании (1).
Как отметило издание, первыми секвенирование геномов этой разновидности вируса провели в декабре специалисты в Великобритании и Нигерии.