Новый штамм коронавируса обнаружили в 10 странах

Он уже распространился в 10 странах, сообщает ТАСС.

Новый вариант отличается от доминирующего в стране кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах.

Вариант, получивший название B1525, был определен с помощью секвенирования образцов вируса в:

Дании (35 случаев),

Великобритании (32),

Нигерии (12),

США (7),

Франции (5),

Гане (4),

Австралии (2),

Канаде (2),

Иордании (2),

Испании (1).

Как отметило издание, первыми секвенирование геномов этой разновидности вируса провели в декабре специалисты в Великобритании и Нигерии.