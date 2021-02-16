«Иркутскэнергосбыт» включен в федеральный реестр «Всероссийская книга почета»

По итогам 2020 года «Иркутскэнергосбыт» вошел в список участников «Всероссийской Книги почета». Федеральный реестр обновляется ежегодно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти.

В Реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации. Включение организаций осуществляется исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти – независимых, авторитетных государственных институтов.

В Книгу Почёта включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли. Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти её исключительной значимости для развития своего региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию.

«Не смотря на сложный 2020 год, который оказался непростым для многих организаций, наша компания продолжала бесперебойно работать, выплачивать налоги. Кроме того, мы сохранили рабочие места и все социальные гарантии для своих сотрудников», – отметил директор «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов.

Об «Иркутской энергосбытовой компании»

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.