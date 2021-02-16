Жители Иркутской области приобрели через счета эскроу более 2,5 тыс. квартир

За время действия нового механизма расчета с застройщиками с использованием счетов эскроу участники долевого строительства в Приангарье приобрели таким образом более 2,5 тыс. квартир. По данным на 1 января 2021 года, на счетах эскроу жителей региона хранилось более 6,3 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем год назад. В Приангарье уже есть дома, строительство которых по новому механизму закончилось, сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

«В Иркутской области застройщики после сдачи в эксплуатацию жилья получили уже более 1,5 млрд рублей со счетов эскроу, 518 таких счетов уже раскрыты. Владельцы этих квартир полностью завершили сделки с застройщиками. Они первыми в регионе оценили удобство и безопасность приобретения жилья через эскроу. Такой способ гарантирует будущим новоселам спокойствие и отсутствие рисков на весь период стройки. Банк контролирует все этапы строительства и следит за соблюдением сроков. Кроме того, деньги на счетах эскроу застрахованы на сумму до 10 млн рублей», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики не получают деньги за жилье напрямую от участников долевого строительства. Во время возведения дома вся сумма хранится в банке. Застройщик строит на кредитные или собственные средства. А право на деньги дольщиков он получает, как только здание сдается в эксплуатацию. Исключением стали дома со степенью готовности более 30% на дату введения закона, в которых более 10% квартир уже были проданы. Открыть счет эскроу можно сразу после подписания договора долевого участия в строительстве, обратившись в банк или с помощью мобильных приложений банков. Закрывается счет сразу после завершения строительства и перевода денежных средств застройщику.

На 1 января 2021 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, в процессе строительства в регионе находилось почти 700 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах. Список включает и объекты, на строительство которых пока только выданы разрешительные документы. Более половины из этих домов предусматривают участие дольщиков через счета эскроу.