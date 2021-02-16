Известный иркутский дизайнер объявил конкурс на персональный аудит бренда

Об условиях Гомбо Зориктуев рассказал на своей странице в Инстаграм.

– Любому бренду необходима коррекция, разбор полёта текущего состояния и новая стратегия. Поэтому я решил провести ежегодный конкурс для вас. Аудит вашего бренда или стиля и предоставить свои профессиональные рекомендации, – говорит он.

Условия:

сделать в сторис репост конкурсного поста и отметить @gombodesign;

в комментариях под постом написать «Хочу аудит от Гомбо»;

профиль должен был открыт.

Гобмо Зориктуев более 25 лет создает бренды и фирменные стили для иркутских, российских, международных компаний и делает это не так, как все. В его портфолио логотипы для Янты, Элитлайна, Иркутскэнерго, Иркутского аэропорта и многих других известных брендов.