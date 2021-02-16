Известный иркутский дизайнер объявил конкурс на персональный аудит бренда

Об условиях Гомбо Зориктуев рассказал на своей странице в Инстаграм.
– Любому бренду необходима коррекция, разбор полёта текущего состояния и новая стратегия. Поэтому я решил провести ежегодный конкурс для вас. Аудит вашего бренда или стиля и предоставить свои профессиональные рекомендации, – говорит он.
Условия:
- сделать в сторис репост конкурсного поста и отметить @gombodesign;
- в комментариях под постом написать «Хочу аудит от Гомбо»;
- профиль должен был открыт.
Гобмо Зориктуев более 25 лет создает бренды и фирменные стили для иркутских, российских, международных компаний и делает это не так, как все. В его портфолио логотипы для Янты, Элитлайна, Иркутскэнерго, Иркутского аэропорта и многих других известных брендов.