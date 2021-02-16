Иркутская область заняла только 55 место по уровню жизни среди регионов РФ

Первые строчки рейтинга РИА Новости занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкает список Карачаево-Черкесия, Тыва и Забайкальский край.

Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился у 45. При этом у большинства регионов баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в основном существенно не изменились.

Более чем на два пункта рейтинговый балл изменился только у девяти регионов, из которых у пяти зафиксирована позитивная динамика и у четырех отрицательная. Медианное значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге-2020 составило 45,774, что на 0,395 ниже медианного значения в предыдущем рейтинге.

Распределение регионов также не претерпело существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом только у пяти регионов позиции изменились на восемь мест, из которых у пяти субъектов Федерации показатели улучшились и у двух позиции снизились.