Более 53 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области

По данным оперштаба, на 16 февраля в Иркутской области зафиксировано 243 случая COVID-19 за последние сутки. Это ниже, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 246 заболевших. Вторая волна эпидемии идет на спад.Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано более 53 тысяч заболевших.

За минувшие сутки скончались еще шесть человек. Все они умерли от COVID-19. Еще два человека скончались от заболеваний, несвязанных с вирусом. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса скончались более двух тысяч человек: 1798 от COVID-19, 219 зараженных умерли от иных заболеваний.

Ранее стало известно, что с 18 января – начала вакцинации в России – в Иркутской области привились около 29 тысяч человек. Из них более шести тысяч – люди старше 60 лет. При этом перед медиками стоит задача привить не менее 60% населения Приангарья. Учитывая, что население Иркутской области составляет 2 млн 375 тысяч человек, прививки должны поставить более 1,4 млн человек.