В Иркутске ограничат движение по улице Александра Невского

С 16 по 18 февраля 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Александра Невского в Иркутске, напротив дома № 4. Работы будут проводиться как на проезжей части, так и на тротуаре, сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.



Ограничение связано с проведением "Южными электрическими сетями" ремонтных земляных работ - для проведения раскопки места повреждения кабельной линии. На электроснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся.