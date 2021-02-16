С 16 по 18 февраля 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Александра Невского в Иркутске, напротив дома № 4. Работы будут проводиться как на проезжей части, так и на тротуаре, сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.
Ограничение связано с проведением "Южными электрическими сетями" ремонтных земляных работ - для проведения раскопки места повреждения кабельной линии. На электроснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся.
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В Иркутске ограничат движение по улице Александра Невского
С 16 по 18 февраля 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Александра Невского в Иркутске, напротив дома № 4. Работы будут проводиться как на проезжей части, так и на тротуаре, сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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