Слюдянский и Усть-Удинский районы в лидерах по числу заражений коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения короанвируса в Приангарье на 16 февраля, согласно ее данным COVID-19 за сутки в Иркутске заболел 71 человек.
Из 243 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 71 (всего 18 713),
- в Усть-Илимске – 27 (всего 3 344),
- в Ангарске – 24 (всего 4 945),
- Усть-Удинском районе – 18 (всего 162) ,
- Слюдянском районе – 17 (всего 1 126).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 713,
- Ангарск – 4 945,
- Иркутский район – 3 480,
- Усть-Илимск – 3 344,
- Братск – 3 198.
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16 февраля 2021
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53 тысяч человек. Ранее стало известно, что с начала вакцинации в Иркутской области привились около 29 тысяч человек.