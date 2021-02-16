Новости

Слюдянский и Усть-Удинский районы в лидерах по числу заражений коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения короанвируса в Приангарье на 16 февраля, согласно ее данным COVID-19 за сутки в Иркутске заболел 71 человек.

Из 243 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 71 (всего 18 713),
  • в Усть-Илимске – 27 (всего 3 344),
  • в Ангарске – 24 (всего  4 945),
  • Усть-Удинском районе – 18 (всего  162) ,
  • Слюдянском районе – 17 (всего  1 126).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 713,
  2. Ангарск – 4 945,
  3. Иркутский район – 3 480,
  4. Усть-Илимск – 3 344,
  5. Братск – 3 198.

Читайте также:

Более 53 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области
16 февраля 2021
Новый штамм коронавируса обнаружили в 10 странах
16 февраля 2021

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53 тысяч человек. Ранее стало известно, что с начала вакцинации в Иркутской области привились около 29 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании