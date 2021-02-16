Слюдянский и Усть-Удинский районы в лидерах по числу заражений коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения короанвируса в Приангарье на 16 февраля, согласно ее данным COVID-19 за сутки в Иркутске заболел 71 человек.

Из 243 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 71 (всего 18 713),

в Усть-Илимске – 27 (всего 3 344),

в Ангарске – 24 (всего 4 945),

Усть-Удинском районе – 18 (всего 162) ,

Слюдянском районе – 17 (всего 1 126).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 713, Ангарск – 4 945, Иркутский район – 3 480, Усть-Илимск – 3 344, Братск – 3 198.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53 тысяч человек. Ранее стало известно, что с начала вакцинации в Иркутской области привились около 29 тысяч человек.