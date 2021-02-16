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Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП

Банк «Открытие» стал четвертым среди кредитных организаций по объему займов, выданных индивидуальным предпринимателям, говорится в исследовании сервиса brobank.ru.

По данным сервиса на 1 января 2021 года, объем кредитов, выданных банком ИП, составил 27,8 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 19,7%. При этом общий рост портфеля всех участников рейтинга – ТОП-50 банков по объему портфеля ИП – составил 18,3%.

В абсолютном выражении портфель займов ИП банка «Открытие» за год вырос на 4,6 млрд рублей. Этот результат стал третьим на рынке.

В исследовании говорится, что рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, публикуемой на сайте Банка России. Как указывают составители рейтинга, суммарная доля займов ИП его участников составляет 95,075% от всего рынка.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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