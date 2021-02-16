Выставка «Звезды французского комикса в России» откроется в Усть-Куте 18 февраля

С 18 февраля по 18 апреля жители Усть-Кута смогут познакомиться с творчеством французских комиксистов. Выставка «Звезды французского комикса в России» откроется в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке в рамках культурно-образовательной программы праздника чтения «День Ч» при поддержке Центра французского языка и культуры Альянс Франсез-Иркутск и Иркутской нефтяной компании.

Год комикса проходит во Франции и за ее пределами с января 2020 до конца июня 2021 года по инициативе Министерства культуры Франции. Обширная программа мероприятий, разработанная Национальным центром книги и Международным центром рисованных историй, включает в себя выставки, дискуссии, творческие встречи, конкурсы, издательские проекты.

Выставка «Звезды французского комикса в России», разработанная в рамках Года комикса Французским Институтом в России и кураторами Дмитрием Яковлевым (издательство «Бумкнига») и Михаилом Хачатуровым, экспертом и переводчиком, адресована как широкой публике, так и профессионалам. Разделение экспозиции на три тематических раздела (Герои, Авторы, Авторские тандемы) позволяет охватить эволюцию «девятого искусства» с 30-х годов ХХ века до наших дней.

В России выставка впервые была представлена в сентябре 2020 года, на Московской международной книжной ярмарке. В октябре, во время осеннего праздника чтения «День Ч», с работами французских комиксистов познакомились иркутяне. Теперь узнать подробнее о «девятом искусстве» смогут и жители Усть-Кута, где экспозиция откроется 18 февраля. Вход на выставку бесплатный. Мероприятие пройдет с учетом имеющихся ограничений в связи с пандемией. Обязательная предварительная запись по телефону библиотеки: +7 (39565) 5-71-24. График работы библиотеки: пн.-пт: с 10.00 до 19.00, сб: с 10.00 до 17.00.

«Программы книжного фестиваля «День Ч» становятся доброй традицией в Усть-Куте, внося свой вклад в формирование творческого пространства города. Третий сезон открывает увлекательная выставка, посвященная эволюции французского комикса, она обязательно привлечет поклонников этого жанра в городе и районе, а кого-то из зрителей вдохновит на создание собственных произведений», – считает представитель Иркутской нефтяной компании Сергей Евчик

«Выставка «Звезды французского комикса в России» в Усть-Куте станет первым мероприятием большой культурно-образовательной программы праздника чтения «День Ч» на 2021 год. В этом году главная тема событий – искусство и креативное мышление. В планах – встречи с писателями, иллюстраторами, издателями для детей и взрослых в онлайн- и офлайн-форматах», – рассказала соорганизатор праздника чтения «День Ч» Анна Масленникова.

Первые онлайн-встречи с жителями Усть-Кута будут приурочены к выставке «Звезды французского комикса в России»: в день открытия экспозиции, 18 февраля в 15:00 на платформе Zoom с подростками и взрослыми встретится главный редактор издательства «БУМКНИГА» Дмитрий Яковлев, 4 марта в 15.00 – художница, автор графических романов Юлия Никитина. Эксперты расскажут об искусстве комикса в России. Посмотреть трансляции встреч все желающие смогут на Youtube-канале праздника чтения «День Ч».

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«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.

Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/

ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia

Инстаграм: https://www.instagram.com/prazdnikchtenia/

Альянс Франсез-Иркутск – единственный в Иркутске и Иркутской области специализированный центр французского языка и культуры. Более 15 лет Альянс Франсез организует курсы французского языка для всех возрастов и уровней, проводит международные экзамены и лингвистические стажировки, готовит туристических гидов, консультирует по вопросам высшего образования во Франции, занимается устным и письменным переводом.

Кроме образовательных проектов, благодаря многолетнему сотрудничеству с учреждениями культуры Альянс Франсез-Иркутск ежегодно реализует различные культурные проекты, целью которых является знакомство иркутян и гостей города с современной франкофонной культурой. По инициативе Альянс Франсез в 2019 г. были организованы спектакль-инсталляция Тысячелистник французского артиста Лукаша Арески, фотовыставка Книги в жизни, творческая встреча и мастер-класс с автором, фотографом Жан-Марком Годэ, кулинарные мастер-классы и другие проекты.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия: в частности, поддерживает творческие акции и фестивали, на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, с каждым годом увеличивая перечень спонсируемых проектов.