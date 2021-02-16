Иркутский завод полимеров приступил к строительству печей пиролиза

ООО «Иркутский завод полимеров» приступило к строительству шести печей пиролиза на установке производства этилена.

На площадке ведутся работы по устройству фундаментов, для которых требуется около 3 000 кубометров бетона. Устройство фундаментов выполняет строительная компания GEMONT Russia. Следующий этап – монтаж металлоконструкций и площадок обслуживания. Окончание строительства печей пиролиза и пуско-наладочные работы запланированы на вторую половину 2022 года.

Секция пиролиза состоит из шести печей, принцип работы которых основан на термическом разложении органических веществ (этан, пропан) с получением продуктов пиролиза, необходимых для производства полиэтилена. Для изготовления оборудования печей пиролиза привлечены компании из России, Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Лицензиаром технологии пиролиза для «Иркутского завода полимеров» является компания LUMMUS Technology (США).

Напомним, в декабре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проектной документации Иркутского завода полимеров. Строительство завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией вблизи г. Усть-Кута в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений.

ООО «Иркутский завод полимеров» – проект ООО «Иркутская нефтяная компания». Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год, завод будет обеспечен собственным сырьем. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен самым современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.