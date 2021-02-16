Переход в онлайн и диверсификация бизнеса: женщины-предприниматели о последствиях пандемии

В условиях сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией, Индекс женского предпринимательства демонстрирует снижение относительно уровня предыдущего года – с 69,4 п.п. в до 60,1 п.п[1]. Тем не менее, большинство женщин-предпринимателей (93%) планируют дальнейшее развитие своего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного совместно банком «Открытие» и комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России». Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ[2].

Пандемия и связанный с ней экономический спад заметно увеличили риски предпринимательской деятельности. 41% женщин-предпринимателей отметили негативное влияние пандемии на их бизнес. Некоторым экономически сложный период придал и необходимый для развития импульс: 10% отметили рост своих компаний, а 16% заявили о том, что стали диверсифицировать бизнес, продвигаясь в новых направлениях.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России»: «Бизнес женщин-предпринимателей, как и всего сегмента МСБ, оказался наиболее чувствительным к последствиям коронакризисных ограничений. В числе основных проблем, с которыми столкнулись женщины-предприниматели из-за пандемии – снижение оборотов и доходов компании (63% и 61% соответственно), а также падение спроса на реализуемые продукты или услуги (58%). Решая проблемы, предприниматели выбирали “режим жесткой экономии” и активно переводили бизнес в онлайн. В свою очередь, банк “Открытие” предложил клиентам программу ‘’Поставь расходы на паузу’’, позволив сократить расходы, а по некоторым категориям обнулил тарифы РКО. Кроме того, банк предоставил сервис цифровой чек-ап, позволяющий предпринимателям выявить проблемные зоны для перехода бизнеса в онлайн и бесплатно прокачать свои навыки через наш образовательный портал Open Academy».

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, большинство женщин-предпринимателей (93%) планируют и дальше развивать свое дело, а 39% считают, что полностью восстановить утраченные позиции смогут в достаточно короткие сроки (от 3 месяцев до 1 года). Оценивая ближайшие перспективы, 59% женщин-предпринимателей надеются на сохранение текущих объемов бизнеса, а 29% – на их увеличение.

Женщины-предприниматели сделали выводы из экономических вызовов 2020 года и предпримут ряд мер для того, чтобы быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам в будущем. Они собираются рассчитывать преимущественно на свои силы и ресурсы, а не на внешнюю поддержку. Так, они планируют расширять перечень направлений своего бизнеса, продолжать осваивать онлайн-сегмент и активнее использовать интернет-ресурсы для привлечения клиентов. Большинство опрошенных считают, что справиться с негативными последствиями пандемии помогли бы отсрочка по выплате налогов и других обязательных платежей, их снижение или отмена, а также бесплатное обучение (подробнее – в таблице 7).

Пандемия сделала очевидной необходимость профессионального развития. Как результат, большинство женщин-предпринимателей (62%) говорят о том, что проходили профессиональное обучение в той или иной форме в период пандемии и добились заметного роста деловых навыков. Приоритетными областями для получения дополнительных знаний стали цифровой маркетинг, стратегическое управление и soft skills (так называемые «мягкие навыки» – знания и у мения в области самоорганизации, коммуникации, выработки стрессоустойчивости).