Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России

Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга «Лучшие работодатели России с численностью более 5000 сотрудников» по версии крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter. Банк принял участие в рейтинге впервые за последние 3 года и сразу занял 5-е место. По сравнению с 2017 годом он поднялся на 16 позиций.

В кризисном 2020 году Альфа-Банк полностью сохранил команду. Банк первым в России запустил и масштабировал в регионах коворкинги нового формата с разнообразными общественными пространствами, фудкортами, конгресс-холлами и бесплатными фитнес-клубами. Был открыт корпоративный университет «Альфа-Академия», который может обучать до трехсот человек одновременно.

«Этот год вновь показал, как важен выбор работодателя. Альфа-Банк — часть мощной частной финансово-промышленной группы. При этом наша плоская структура управления дает сотрудникам свободу принятия решений и творческой реализации», — подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Рейтинг работодателей от HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей. В текущем году в нем приняли участие более 500 компаний. Согласно методологии рейтинга, участники оцениваются по трем критериям: внешняя оценка (мнение соискателей, ищущих работу), оценка эффективности деятельности HR-департамента (данные профессионалов в области HR), внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний) в четырёх категориях.