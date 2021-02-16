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Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдёт в Приангарье шестой раз

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Приангарье уже в шестой раз. В 51 компетенции будут выбирать лучших из трех возрастных категорий участников.

Студенты колледжей и техникумов, молодые работающие профессионалы и школьники продемонстрируют своё профессиональное мастерство в течение пяти дней с 1 по 5 марта 2021 года. В этом году в чемпионат включены новые компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых», «Экспедирование грузов», «Производственная сборка изделий авиационной техники».

Всего в этом году в чемпионате примут участие более 300 конкурсантов. Организаторами выступают 25 специализированных центров компетенций из числа образовательных организаций региона. География соревнований охватывает такие города как Иркутск, Ангарск, Черемхово, Саянск, Тулун, Братск. Оценивать конкурсантов будут более 450 экспертов, которые прошли стажировку на базах специализированных центров компетенций.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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