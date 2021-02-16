Ланта-Банк: Аренда сейфовых ячеек за полцены

В преддверии праздников Ланта-Банк предлагает аренду банковских ячеек со скидкой 50%! Предложение действует как для новых клиентов, так и для тех, кто хочет пролонгировать текущий договор аренды.

Цены снижены на аренду ячеек наиболее востребованных размеров ― от самых маленьких (128*263*360 мм.) до самых больших и вместительных (438*263*373 мм.). Минимальная цена ― 12,5 рублей/день, включая НДС.

В наши ячейки без проблем поместятся большие суммы наличных денег в рублях и валюте, шкатулки с часами и драгоценностями, дипломаты, коробки и гроссбухи с важными бумагами, электронные носители информации ― практически все, что имеет смысл хранить в сейфе.

Услуга доступна в головном офисе банка (ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2) и в ДО «Красные Ворота» (ул. Новая Басманная, д. 35, стр. 1). Акция завершится 20 марта 2021 года.