Прогноз по рынку золота на 2021 год

В 2020 году произошёл ряд событий, значительно повлиявших и даже существенно изменивших рынок золота и других драгоценных металлов в России и за рубежом. Эксперты Ланта-Банка, Эдуард Рыбкин и Александр Замалов, проанализировали наиболее значимые из них, оценили текущее состояние и перспективы рынка, а также спрогнозировали цены на металлы в новом году.

Золотодобыча. Россия рвется в лидеры

Главным событием 2020 года для рынка драгоценных металлов стало то, что по итогам золотодобычи в 2019 году Россия догнала Австралию по объёму производства и разделяет с ней 2 и 3 место в мире. Впереди – только Китай. Надолго ли?

Общеизвестным фактом является то, что в настоящее время в мире уже добыто примерно 197 576 тонн золота общей стоимостью более 7 трлн долларов США. Суммарный годовой объём мировой добычи золота составляет около 3500 тонн, что эквивалентно его приросту примерно в 1,8% в год к уже произведенному металлу на планете.

Значительный вклад в мировую добычу золота вносит Россия, добывшая в 2019 году, по оценкам Союза золотопромышленников России, 329 тонн металла. Для примера, в тот же год Китай добыл 406 тонн золота, Австралия ― 325 тонн, США ― 252 тонны, Канада ― 195 тонн, а Индонезия – 176 тонн. Как мы видим, Россия добыла примерно столько же золота, сколько и Австралия, поделив с ней 2 и 3 места по добыче золота в мире. До лидера добычи ― Китая, еще 80 тонн в год, но это вполне достижимый рубеж, если принимать во внимание то, что в отличие от большинства других стран, в России продолжают открывать новые крупные месторождения, а также активно идет процесс подготовки к освоению и введение в эксплуатацию новых объектов золотодобычи. Среди них можно выделить готовящиеся «Сухой лог» в Красноярском крае и «Наталка» в Магаданской области. Petropavlovsk Plc. запустил в эксплуатацию один из крупнейших в России автоклавных заводов на «Покровском» месторождении в Амурской области. Был запущен в строй Быстринский ГОК и т.д. Во многом благодаря этим мерам большинство крупнейших производителей благородного металла в России нарастили производство золота. Особо отметим ПАО «Полюс», Kinross Gold Corp., Petropavlovsk Plc., Nordgold SE, АО «Южуралзолото ГК». Все это вселяет надежду на то, что России по силам побороться с Китаем за первое место в мире по добыче этого драгоценного металла.

Спрос и предложение на фоне роста цен

Развитию добычи золота в России во многом поспособствовал начавшийся в 2019 и продолжившийся в 2020 году рост цен на золото. Увеличение рентабельности подтолкнуло к началу освоения многих месторождений, ранее не представлявших интерес в качестве объектов добычи. Что же заставило цены на золото двигаться вверх, какие факторы определили его практически 40% рост за последний год?

Многие мировые аналитики сходятся во мнении, что оценка золота интуитивна: его равновесная цена определяется пересечением спроса и предложения. И если с предложением все понятно ― оно растет, хотя и достаточно сдержанно (так за три квартала 2020 года совокупное мировое предложение металла (добычное и вторичное) выросло примерно на 2%), то со спросом в 2020 году все было непросто. Вот как использовалось золото в ушедшем году.

Секторы Масса металла, тонны Стоимость, $ трлн Процентное соотношение Официальный сектор (центробанки) 33 919 1,7 17 Ювелирные изделия 92 947 5,5 47 Промышленное производство 28 090 1,3 14 Слитки и монеты 39 722 1,9 20 ETF и аналогичные продукты 2 885 0,143 2 Итого 129 751 10,543 100

Мировые центральные банки впервые за последние десятилетие перешли к нетто-продажам золота. Центральные банки России и Китая в 2020 году прекратили покупки золота, а центробанки некоторых стран воспользовались высокими ценами на благородный металлы для масштабных распродаж своих золотовалютных резервов. Тем самым они преследовали цель привлечь ресурсы для финансирования программ помощи предприятиям и населению в условиях пандемии COVID–19.

Банк России к концу 2020 сформировал существенные резервы золота в размере примерно 2300 тонн, что составляет более 20% от общей стоимости золотовалютных резервов страны.

Для российского рынка драгоценных металлов тревожный звоночек в отношении официального сектора раздался еще в 2019 году, когда в мае Банк России ввел дисконт на покупку металла в размере 0,05%. Ежемесячно данный дисконт увеличивался и достиг к началу 2020 года 0,12%, что для российского рынка золота, привыкшего к торговле по мировым ценам (не предусматривающим дисконты), оказалось значительной величиной. Но банковское сообщество продолжало надеяться, что в 2020 году Банк России поменяет свою политику и вернется к покупкам металла на внутреннем рынке. К сожалению, данные ожидания не оправдались. Более того, в марте 2020 года, когда в нашей стране начал раскручиваться маховик пандемии COVID-19, ЦБ РФ объявил о полной остановке закупок золота.

Данное обстоятельство кардинально поменяло правила игры на внутреннем рынке золота в России. Если ранее банки, приобретая металл у золотодобывающих предприятий, не особо беспокоились о том, куда его продать, ― Центробанк всегда был готов купить практически любой объём металла по мировой цене. Благодаря этому почти все золото, добываемое в России, реализовывалось банками в ЦБ РФ для пополнения золотовалютных резервов страны.

Но после того, как Банком России было принято решение о приостановке покупки золота, перед банками остро встал вопрос ― куда продавать приобретаемый у добывающих предприятий драгоценный металл? И в этой ситуации выиграли банки, которые применяли в своей работе диверсифицированный подход, реализовывали слитки ювелирным и перерабатывающим предприятиям, продолжали поддерживать отношения с иностранными контрагентами, осуществляющими покупки золота на международном рынке, получали экспортные лицензии на драгоценные металлы и сохраняли компетенции, связанные с международными поставками и торговлей.

К концу 2020 года основным каналом сбыта добываемого в России благородного металла стали экспортные поставки золота за рубеж в места международной торговли ― Великобританию, ОАЭ, Индию, Китай и др. Причем, все без исключения банки стремятся сэкономить на транспортных затратах и стараются возить металл большими партиями, достигающими порой нескольких тонн. В этой ситуации довольно странно читать в прессе о том, что мол такой-то банк вывез за рубеж несколько тонн своих золотых запасов. Банки по своей природе ― это финансовые посредники, аккумулирующие временно свободные денежные средства населения и размещающие их на основе возвратности, срочности и платности. Этот принцип относится и к драгоценным металлам. На рынке золота банки ― это посредники, приобретающие металл у поставщиков и реализующие его потребителям в России и за рубежом с целью получения доходов. Никаких золотых резервов банки обычно не создают, а при снижении внутреннего спроса экспортируют избыточные объёмы золота за рубеж именно для целей последующей продажи на международном рынке. Затем это золото из центров международной торговли направляется в страны, формирующие потребительский спрос на металл.

В 2020 году мировое ювелирное производство продолжало поддерживаться трансформационным экономическим ростом развивающихся рынков: экономический рост, особенно в Китае и Индии, увеличил и диверсифицировал базу потребителей и инвесторов, которые выбирают золото. В начале 1990-х годов на долю Китая и Индии приходилось лишь 25% мирового спроса на золото. Сегодня рост благосостояния этих стран увеличил их совокупную долю в мировом спросе на золото более чем вдвое.

Однако, в России в 2020 году картина для ювелирной отрасли складывалась драматическая. Разразившаяся в начале 2020 года пандемия COVID-19 больно ударила по ювелирным компаниям. С одной стороны, резкий рост цены на драгоценные металлы ― сначала на золото, потом на серебро, ― привел к существенному удорожанию ювелирных изделий. С другой стороны, ограничительные меры, вводимые властями страны, привели к снижению доходов населения и его покупательной способности. В этой ситуации в 2020 году в России резко снизился спрос на драгоценные металлы со стороны предприятий ювелирной промышленности, а также промышленного производства. Некоторые ювелирные предприятия пошли на беспрецедентные меры ― в середине 2020 года они пустили в переплавку уже готовые изделия, а металл продали банкам, видя в этом единственный выход реализовать свою продукцию в условиях пандемии.

Инвестиционный потенциал

Пожалуй, единственным сектором потребления драгоценных металлов, который можно отметить повышенным спросом в 2020 году в России, был инвестиционный. Многие инвесторы захотели поучаствовать в ралли цен на драгоценные металлы через покупку инвестиционных монет и даже мерных слитков, несмотря на необходимость уплаты НДС в размере 20% от суммы сделки при условии, что слитки покидают банковское хранилище. К сожалению, такой удобный инструмент инвестирования в драгоценные металлы, как металлические счета, не смог в 2020 году раскрыть свой потенциал. Россияне по-прежнему с очень большой осторожностью выбирают способы инвестирования в золото, связанные с отсутствием страхования вкладов в драгоценных металлах и принятием риска на банки.

Ставка НДС в размере 20% на золотые слитки, которую можно характеризовать как одну из самых высоких в мире, является существенным препятствием для развития рынка физического золота в России. По этой причине покупки частными инвесторами мерных слитков драгоценных металлов в 2020 году оставались весьма ограниченными и достигали значения всего лишь нескольких тонн. Этот показатель совершенно не соответствует объёмам золотодобычи и месту России на международном рынке золота, а также потенциальному спросу со стороны населения. Отмена НДС, безусловно, сказалась бы позитивно на рынке инвестиционного золота, существенно повысив спрос на мерные слитки драгоценные металлов. На XIII Международном форуме «Российский рынок драгоценных металлов», который состоялся в ноябре 2020 года, замминистра финансов А.В. Моисеев заявил о планах Правительства РФ по отмене НДС на инвестиционное золото в январе 2022 года после внедрения Государственной системы контроля за оборотом драгоценных металлов.

Что касается инвестиционных монет из драгоценных металлов, то в 2020 году во всем мире наблюдается колоссальный спрос на золотые монеты, который можно назвать настоящей «Золотой лихорадкой». Только в октябре этого года Монетный двор США продал 2,2 тонны золотых монет, что было в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Всемирного Совета по золоту всего за 9 месяцев 2020 года в мире было реализовано 220,5 тонны золотых монет. В России также в течение всего года наблюдался повышенный спрос на инвестиционные монеты из драгоценных металлов. Причем, в связи с пандемией COVID-19, Банк России не успевал удовлетворять заказы со стороны банков. Это обстоятельство породило искусственный дефицит, что еще больше подхлестнуло спрос и цены.

Другим, относительно новым и весьма привлекательным способом инвестирования в золото являются ETF. Запуск золотых ETF в 2003 году сделал рынок золота доступным и существенно повысил интерес инвесторов к золоту как к стратегическому активу, а также снизил общую стоимость владения золотом и повысил эффективность операций. Появление обеспеченных золотом ETF и аналогичных продуктов оказали существенное влияние на спрос и лояльность институциональных и розничных инвесторов к золоту. С момента появления золотых ETF их резервы пополнились на 3620 тонн золота на сумму более 143 млрд долларов США. Этот рост особенно заметен в Европе, где доля рынка приблизилась к уровням Северной Америки, что говорит о мировом признании данного инструмента инвестирования в драгоценные металлы.

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что именно инвестиционный спрос был тем драйвером, который определил рост цены на драгоценные металлы в 2020 году. К этому же мнению склоняются и большинство аналитиков рынка золота. Возрастание интереса инвесторов к золоту было обусловлено целым рядом факторов, среди которых можно выделить:

денежно-кредитную политику большинства стран: стабильно низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения золотом и подчёркивают его эффективность в получении долгосрочной прибыли, особенно по сравнению с исторически высокими уровнями глобального долга с отрицательной доходностью.

возрастание политической неопределенности в мире, особенно с учетом того, что 2020 год был годом выборов президента в США.

разразившаяся в начале 2020 года пандемия COVID-19 спровоцировала новый гуманитарный и экономический кризис в большинстве развитых стран. Она потребовала от правительств срочных и экстренных мер по поддержке своих экономик и населения. В этих условиях инвесторы вновь обратили внимание на эффективное управление рисками и высоколиквидные продукты, такие как золото, которые не коррелируют с другими активами.

Что же ждет цены на драгоценные металлы в обозримом будущем?

Если основываться на прогнозах и оценках ведущих мировых аналитических компаний и банков, то до конца 2021 года можно ожидать следующих уровней: по золоту ― $1980/унция , по серебру ― $27,20/унция, по платине ― $893/унция. Оправдаются ли эти прогнозы в условиях все более возрастающей неопределённости в мировой экономике ― покажет время.

Использованы данные Bloomberg, Банк России и Всемирного совета по золоту.