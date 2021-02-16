Умные часы, путешествия, цветы: на что клиенты Россельхозбанка потратили бонусные баллы в начале года

В январе 2021 года клиенты Россельхозбанка потратили в 2 раза больше бонусных баллов, начисленных за покупки по банковским картам, по сравнению с показателем прошлого года. Самыми востребованными товарами и услугами стали смарт-часы и платежные кольца PayRing, билеты на поезда и самолеты, а также букеты цветов. Рейтинг наиболее популярных категорий товаров и услуг, приобретенных за начисленные баллы, эксперты Россельхозбанка составили на основе статистических данных по тратам клиентов Банка в бонусной витрине программы лояльности «Урожай» РСХБ.

Более трёх четвертей всех начисленных бонусных баллов за покупки по банковским картам клиенты Банка в январе 2021 года обменяли на цифровую и бытовую технику для дома, что на 15% выше показателей прошлого года. По сравнению с началом 2020 года на 17% меньше потрачено на путешествия – доля от общего числа использованных баллов составила чуть более 20%. В списке покупок за бонусные баллы третье место занимают подарочные букеты цветов.

«Современные цифровые устройства, в корне изменившие качество жизни, устойчиво заняли первые позиции в списке покупок наших клиентов, в том числе на дополнительные средства в виде бонусов. События прошлого года значительно повысили степень потребности в таких товарах: по итогам января мы наблюдаем рост трат в данной категории на 15% - до 76% от общей доли всех использованных баллов. В том числе с 0,33% в прошлом году до 3% возросло количество покупок бесконтактных платежных средств (кольца PayRing). В текущих реалиях люди стали чаще использовать такие устройства для оплаты своих покупок», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Цифровые устройства и товары для дома

В категории цифровых устройств самыми популярными стали «умные» аксессуары: смарт-часы, фитнес-браслеты, платежные кольца PayRing РСХБ. По сравнению с прошлым годом их стали приобретать более чем в 5 раз чаще.

Среди бытовой техники лидируют пылесосы, электрические чайники и блендеры – клиенты РСХБ в январе 2021 года потратили на эти товары в 4, 3 и 2,5 раза больше бонусов по сравнению с началом прошлого года.

Также почти в 2 раза выросли траты в категории «Красота и здоровье», в том числе на 42% увеличились расходы на парфюмерную воду.

Путешествия

Значительную долю начисленных баллов клиенты Банка в январе этого года потратили на путешествия: покупку авиа- и ЖД билетов, бронирование отелей. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля уменьшилась почти в 2 раза и составила 21% от всех использованных бонусных баллов. При этом второй год подряд в данной категории лидируют покупки билетов на поезда - 67% в 2020 году и 57% в текущем. На втором месте авиабилеты - 26% и 37% соответственно. Почти на одинаковом уровне осталось бронирование отелей - 7% и 6% от общего объема расходов в прошлом и текущем годах.

«В связи с действующими ограничениями из-за пандемии, в том числе на международные перелеты, ожидаемо уменьшились по сравнению с прошлым годом траты на путешествия. При этом, как и годом ранее, наши клиенты чаще предпочитают использовать бонусы для поездок по стране и обменивают их на ЖД билеты», - отметила Юлия Деменюк.

Цветы

Чуть более 1% всех баллов пользователи программы лояльности Банка предпочли потратить на подарки своим родным и близким – букеты цветов. Самым популярным подарком стал букет из роз и гербер.

«Урожай» - программа лояльности для клиентов Россельхозбанка. До 16% от суммы покупок, оплаченных картами РСХБ, зачисляются на бонусный счет клиента Банка в виде баллов. В личном кабинете программы баллы можно обменять на товары и услуги. Подробную информацию о программе можно узнать на сайте Банка.