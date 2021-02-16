En+ Group прведет серию бесплатныых семинаров для соискателей грантов на реализацию экологических проектов

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, организует серию вебинаров для соискателей грантового конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия компании. Информация от ведущих экспертов поможет участникам проекта подготовить свои заявки и повысить шансы на получение гранта.

Обучение проходит в формате вебинаров, поэтому подключиться можно из любой территории. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте https://enplus-grant.ru/ Участие бесплатное.

17 февраля Екатерина Тинина, тренер-консультант по социальному проектированию, директор центра поддержки семейного образования «Другая школа», проведет для соискателей вебинар на тему «Как подготовить заявку на грантовый конкурс». На курсе рассмотрят структуру заявки, участники вместе со спикером разберут, с чего ее можно и нужно начинать заполнять и в процессе выяснят, где брать идеи для проекта и чем можно усилить уже имеющуюся инициативу.

24 февраля Анна Фирсова, тренер-консультант по социальному проектированию, директор АНО «Центр развития социальных инициатив «Формула», проведет вебинар «Экологические инициативы: обзор успешных решений». Участники курса вместе со спикером проанализируют и рассмотрят примеры современных экологических практик, найдут универсальные принципы, которые можно использовать в проектах, чтобы усилить заявку.

3 марта Елена Тарасова, руководитель грантовых конкуров Центра социальных программ РУСАЛа, проведет вебинар «Как составить бюджет проекта». На курсе будет подробно разобрано, как грамотно составить бюджет, какие есть ограничения в рамках конкурса, что обязательно стоит включить, а какие расходы лучше исключить из бюджета проекта при оформлении заявки.

Грантовый конкурс экологических проектов – часть комплексной программы En+ Group по защите Байкала и других водных экосистем в регионах присутствия, реализуемой с 2011 года по инициативе Олега Дерипаски. Конкурс проводится с целью внедрения и развития новых механизмов поддержки инициатив местного сообщества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также направлен на формирование сообщества из экспертов, активистов, лидеров мнений, объединенных идеями экологической ответственности.

Размер грантового фонда в 2021 году составит 10 млн рублей, максимальная сумма гранта – 500 тыс. рублей. Прием заявок продлится до 15 марта 2021 года. Информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию можно найти на сайте конкурса www.enplus-grant.ru, заявки принимаются исключительно в электронном виде на специальной платформе конкурса.