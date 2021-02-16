Доходы каждого второго сибиряка не изменились за время пандемии

Более половины сибиряков сохранили свои доходы во время эпидемических ограничений из-за пандемии COVID-19. И лишь 35% респондентов потеряли в деньгах. При этом жители регионов Сибири достаточно оптимистично оценивают сроки возвращения личных доходов на доковидный уровень – 54% уже их восстановили, еще 33% надеются их вернуть на прежний уровень до конца 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

До начала пандемии 19% опрошенных зарабатывали менее 20 тысяч рублей в месяц, 64% (самый высокий показатель по стране) - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, у 16% месячные доходы составляли 50-100 тысяч рублей, и лишь у 1% - 100-300 рублей в месяц.

У 69% сибиряков была и, несмотря на коронакризис, осталась прежняя работа. 20% опрошенных потеряли работу из-за пандемии, при этом 12% из них уже смогли найти новое место. У 11% работы не было до пандемии и нет сейчас.

60% жителей СФО (один из самых высоких показателей по стране) не потеряли в доходах в период пандемии: 52% опрошенных заявили, что их доходы в этот период не изменились, еще 8% заявили об увеличении личных доходов.

У 35% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 4% опрошенных потеряли доходы полностью.

Отмена жестких пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах россиян – очевидно, для их восстановления потребуется больше времени.

33% из тех, кто потеряли в доходах, рассчитывают на их восстановление до уровня начала 2020 года уже к концу 2021-го. 14% считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится не меньше трех-пяти лет.

Согласно проведенному ранее опросу РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»), мнения россиян в оценке первого года пандемии существенно разошлись. 39% опрошенных назвали прошедший год «тяжелым», 41% - «нормальным» («бывало и хуже, и лучше»), а 21% отозвались о 2020-м весьма позитивно: 14% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 7% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.