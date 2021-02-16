В Иркутской области возбудили дело в отношении директора теплоснабжающей организации

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора теплоснабжающей организации Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Установлено, что теплоснабжающая организация ООО «ДАГАЗ» нарушила требования федерального и регионального законодательств по соблюдению норматива запасов топлива на двух угольными котельных в п. Усть-Ордынский.

При проверке выяснилось, что на котельных находилось около 4,5 тонн угля, это в 6 раз меньше предусмотренного неснижаемого норматива запаса топлива. Обеспечение указанных котельных топливом осуществляется за счет средств МО «Усть-Ордынское», а также за счет аварийного-технического запаса Иркутской области.