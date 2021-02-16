В Иркутской области освободят от уплаты налога владельцев экологически чистого транспорта

В 2019 году ст. 2 Закона Иркутской области от 04.07.2007 №53-оз «О транспортном налоге» была дополнена двумя новыми пунктами, согласно которым начиная с 2020 года при определенных условиях владельцы транспортных средств с электрическим двигателем, или работающих на газе, освобождены от уплаты транспортного налога (Закон от 05.12.2019 №119-ОЗ ). Об этом сообщает ФНС.

Основанием для принятия данных льгот стала необходимость поддержки автовладельцев, использующих более экологичные виды транспорта, а не бензин. Кроме того, эти меры способствуют организации новых видов заправочных станций и созданию в регионе новых рабочих мест.

Так как все имущественные налоги уплачиваются до 1 декабря года, следующего за налоговым периодом, то льгота будет предоставляться владельцам таких транспортных средств при расчете налоговыми органами транспортного налога за 2020 год в 2021 году.

В отношении транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ, освобождение от уплаты налога предусмотрено для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. Гражданам и индивидуальным предпринимателям льготу предоставят в отношении только одного транспортного средства. Это может быть легковой автомобиль, автобус, грузовой автомобиль, а также самоходное транспортное средство, машина или механизм на пневматическом и гусеничном ходу. Организации (юридические лица) получат освобождение в отношении транспортных средств, используемых ими при осуществлении деятельности по регулярным перевозкам пассажиров и багажа, сбору, обработке и утилизации неопасных отходов, подметанию улиц и уборке снега, а также сельхозпроизводители. По этим видам деятельности доход налогоплательщика на территории Иркутской области должен составлять не менее 70% от общей суммы выручки при условии ведения раздельного учета доходов и расходов.

Освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии, предоставляется только физическим лицам.