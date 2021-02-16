В Иркутске пресекли работу крупного казино на улице Красногвардейской

В ходе проведения масштабной спецоперации, в которой приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов, была пересечена деятельность крупного игорного заведения. Оно располагалось в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на ул. Красногвардейская в Иркутске, сообщает следственный комитет.

Обыски проводились одновременно по 30 адресам: в казино и по местам жительства организаторов и работников игорного заведения. В заведении находились около 30 человек. В ходе обысков обнаружены и изъяты: 4 покерных стола, 1 игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, флэш-накопители, документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности, а также денежные средства в размере около 450 тысяч рублей. Часть денежных средств была обнаружена в сумке, спрятанной в подвесном потолке одного из помещений казино. По адресу проживания 30-летнего организатора незаконного бизнеса был изъят пистолет «ПМ», а также множество банковских карт, на которые вероятнее всего переводились вырученные денежные средства.

В результате проведения следственных действий были задержаны 5 основных фигурантов уголовного дела: три организатора, управляющий и контролёр казино. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашний арест. В отношении еще 14 подозреваемых (крупье, администраторы, контролёры, кассир) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.