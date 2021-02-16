Новый завод по производству фанеры построят в Иркутской области

Компания «Палп-Норд» построит завод по производству фанеры в Боханском районе Иркутской области. Объем инвестиций составит 203 миллиона рублей.

«Проект полностью соответствует задачам региона по развитию отрасли глубокой переработки древесины в соответствии с поручением Президента России по сокращению экспорта «кругляка» с 2022 года. Мы готовы оказывать поддержку тем предпринимателям, которые делают реальные шаги по переходу с заготовки леса и его реализации в сыром виде на создание конечной продукции с высокой добавленной стоимостью на территории нашего региона, – рассказал заместитель председателя Правительства Иркутской области, председатель правления Фонда развития промышленности региона Руслан Ситников.

Предприятие запустит линию производства фанеры и планирует выпускать 18 тысяч м3 продукции в год. Ранее на реализацию проекта предприятие привлекло заем ФРП в размере 100 млн рублей.

«Мы планируем работать в основном на внутренний рынок – это Сибирь и Дальний Восток. Уже начались строительные работы, мы планируем в 2023 году запустить завод, где будут работать 65 человек. В этом же году должны быть первые поставки», – прокомментировал руководитель проекта «Палп-Норд» Глеб Снимщиков.