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Новый завод по производству фанеры построят в Иркутской области

Компания «Палп-Норд» построит завод по производству фанеры в Боханском районе Иркутской области. Объем инвестиций составит 203 миллиона рублей.

«Проект полностью соответствует задачам региона по развитию отрасли глубокой переработки древесины в соответствии с поручением Президента России по сокращению экспорта «кругляка» с 2022 года. Мы готовы оказывать поддержку тем предпринимателям, которые делают реальные шаги по переходу с заготовки леса и его реализации в сыром виде на создание конечной продукции с высокой добавленной стоимостью на территории нашего региона, – рассказал заместитель председателя Правительства Иркутской области, председатель правления Фонда развития промышленности региона Руслан Ситников.

Предприятие запустит линию производства фанеры и планирует выпускать 18 тысяч м3 продукции в год. Ранее на реализацию проекта предприятие привлекло заем ФРП в размере 100 млн рублей.

«Мы планируем работать в основном на внутренний рынок – это Сибирь и Дальний Восток. Уже начались строительные работы, мы планируем в 2023 году запустить завод, где будут работать 65 человек. В этом же году должны быть первые поставки», – прокомментировал руководитель проекта «Палп-Норд» Глеб Снимщиков.

Компания «Палп-Норд» создана в 2000 году. Поставляет качественные, экологичные и сертифицированные строительные и отделочные материалы на территорию Иркутской области, Красноярского и Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа, Республики Саха (Якутия), Хакасии, Бурятии, Монголии, Крыма и зарубежные рынки.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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