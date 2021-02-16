В Иркутске определены подрядчики для федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В 2021 году планируется благоустроить 15 общественных территорий. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Также комплексно отремонтируют 54 дворовые территории, по каждой из них заключены соглашения между управляющими компаниями, подрядными организациями и муниципалитетом.

Традиционно благоустройство территорий и комплексные ремонты дворов запланированы во всех округах Иркутска.

Помимо того, дополнительный перечень дворов сейчас формируется в комитетах по управлению округами исходя из предложений депутатов Думы Иркутска и жителей. В рамках юбилейных мероприятий предусмотрены средства на эти цели.