Бензин на АЗС «Крайснефть» появится к 18 февраля

Власти Иркутской области прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в регионе. Губернатор Иркутской области сегодня провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководитель ФАС по Иркутской области Александр Кулиш и представители компании «Крайснефть».

Напомним, группа компаний «Крайснефть», владеющая в Иркутской области сетью заправок из 49 АЗС, приостановила продажу бензина Аи-95, в течение последних дней топливо отпускается только по корпоративным платежным картам.

– Ситуацию на топливном рынке Иркутской области мы мониторим в ежедневном режиме. Сегодня утром лично побывал на одной из АЗС. Оператор пояснила, что 95-й бензин продается только корпоративным клиентам. Считаю, что такая ситуация недопустима. Жителей необходимо своевременно информировать о причинах отсутствия топлива и сроках решения проблемы, чтобы не возникало очередей и ажиотажа, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Наибольшую долю топливного рынка Иркутской области по объемам розничной реализации нефтепродуктов занимает АО «Иркутскнефтепродукт» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Чуть больше половины рынка приходится на частных операторов, крупными из которых являются компании Крайснефть, БРК, ОМНИ, Братский бензин и другие. На сегодняшний день в Иркутской области осуществляют деятельность свыше 371 АЗС/АЗК, в том числе АО «Иркутскнефтепродукт» - 82 АЗС/АЗК, Крайснефть - 49, ОМНИ – 36, БРК – 28.

Как пояснили представители компании «Крайснефть», поставки топлива уже начались.

– По информации, которую мы запросили у руководства компании «Крайснефть», к 18 февраля ожидается поступление первой партии топлива в объеме 300 тонн, а к 20 февраля бензин марки АИ-95 прибудет в Иркутскую область в объеме 900 тонн, – сказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш.