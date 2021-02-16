В Иркутске создадут сейсмостойкие модели реконструкции советской застройки

Разработанные молодыми специалистами концепции будут предложены для практической реализации, сообщают в мэрии Иркутска.

В частности, два проекта создадут для участков, планируемых к реализации на аукционах ДОМ.РФ. Концепции застройки, разработанные участниками Зимнего университета, будут предложены для инвесторов – победителей аукционов, а помощь в практической реализации проекта они смогут получить с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Кроме этого, в рамках работы зимнего градостроительного университета для активных жителей Иркутска подготовлена анкета.

Разработчики предлагают поделиться своими видением территории, проблемами или ценностями. Речь идет о районах Лисиха, Ново-Ленино, Юбилейный, а также берег реки Ушаковки – точные границы указаны в анкете.

Зимний градостроительный университет – единственный в России ежегодный международный градостроительный воркшоп. С 1999 года в нем приняли участие свыше 1000 студентов и молодых специалистов из 43 стран мира. Их наставниками выступали более 200 экспертов и лекторов международного уровня. Участники разработали 118 концепций развития территорий, некоторые из которых находятся в стадии реализации.