Класс рантье поубавился

Тема на самом деле очень старая, сколько денег нужно для счастья, чтобы не работать и иметь достойный уровень дохода. Ну, например, проживая в столице Российской Федерации — Москве. В последнее время класс рантье сильно поубавился на фоне падения банковских ставок.

Давайте разберемся. Предположим, что у вас нет никаких активов. Сколько понадобиться денег на достойную жизнь? Два миллиона долларов. Миллион долларов — это достойная квартира в Москве, второй миллион — это пассивный доход. Действительно, Банк России поступил очень опрометчиво, резко снизив ключевую ставку и, соответственно, ставки по вкладам. Сейчас ключевая ставка – 4,25%. На фоне роста инфляции, вероятно, Банк России может начать цикл ее повышения уже в текущем году.

Ставки по вкладам сейчас очень скромные. Однако есть еще и фондовый рынок, дивидендная доходность по акциям легко может составить 5-8%, при этом не стоит забывать, что с дивидендов всегда взимается НДФЛ. Но если не вдаваться в частности, то $50-80 тыс. в год — это достойная сумма для нормального существования. Конечно, рынок акций волатилен, и теоретически компания, акции которой вы купили, может обанкротиться. Однако это бывает очень редко. В долгосрочном плане — прибыли компаний, а значит, и дивиденды, и котировки акций растут.

При этом надо учитывать важный момент. Экономика России является, прежде всего, сырьевой. Хорошо это или плохо? Вероятно, сейчас начинается новый сырьевой суперцикл. Ведущие игроки будут стараться снизить потребление черного золота. Фаворитами будут металлы, необходимые для создания инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. То есть в долгую «Норильский Никель» покажет лучшую динамику, чем «Газпром», «Роснефть» или «Лукойл».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»