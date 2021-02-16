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Нехватка АИ-95 в Иркутской области произошла из-за бензинового кризиса на Дальнем Востоке

Заместитель исполнительного директора Ассоциации независимых АЗС Восточной Сибири Алена Липунова сообщила, что дефицит топлива в Иркутской области сложился из-за бензинового кризиса на Дальнем Востоке, пишет «Интерфакс».

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«Ситуация с нехваткой топлива на рынке, конечно, не новая. Но мы всегда проходили ее более-менее ровно, хотя и просили НПЗ, ФАС, власти увеличивать объем поставок на внутренний рынок. Но сейчас ситуация является следствием проблем на Дальнем Востоке», – приводятся в сообщении слова Липуновой.

В настоящее время, по ее словам, независимые операторы АЗС покупают бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где имеется небольшой запас сырья. Кроме того, доставляется купленное топливо до регионов Восточной Сибири до 30 дней.

Похожая ситуация сложилась в Бурятии и Забайкальском крае.

Напомним, ранее из-за сложившейся ситуации группа компаний «Крайснефть», владеющая в Иркутской области сетью заправок, приостановила продажу бензина АИ-95.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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