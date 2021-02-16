СБЕР ЕАПТЕКА получила четыре награды конкурса «Золотое Приложение 2020»

СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера) получило четыре премии «Золотое Приложение 2020». Мобильное приложение СБЕР ЕАПТЕКИ заняло первое место в номинациях «Лучший usability/UX приложения» и «Лучший дизайн приложения», второе место в номинации «Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)» и третье – в номинации «Приложение для здоровья».

Приложение СБЕР ЕАПТЕКИ – мобильное приложение для заказа лекарств. В App Store оно занимает первое место в категории «Медицина». Приложение постоянно дорабатывается и совершенствуется с учетом обратной связи и комментариев пользователей. В 2020 году компания выпустила значительно усовершенствованную и более удобную версию приложения, с обновленным дизайном и измененной архитектурой. Ключевые и самые востребованные функции (чат с фармацевтом, избранные товары) добавили в основное меню. Количество этапов заказа сократили, увеличили количество аптек для самовывоза, добавили мультикорзину и информацию о наличии товара, вынесли на отдельные экраны поиск и каталог. Кроме того, новая версия, адаптирована для людей с особыми потребностями: слабовидящих, незрячих, с нарушениями координации движения. Интерфейс изменен для корректной работы при использовании увеличенного шрифта, по статистике компании, его задействуют 23% пользователей мобильных устройств.

Александр Буренков, директор по электронной коммерции компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Мы благодарны жюри конкурса за высокую оценку нашей работы. Миссия СБЕР ЕАПТЕКИ – упрощать покупку лекарств и товаров для здоровья тем, кому это важно. Главная цель работы над сайтом и приложением – сделать заказ лекарств максимально быстрым и простым для всех, включая пользователей с особыми потребностями. Внося улучшения, мы основываемся на отзывах и комментариях пользователей и получаем позитивную обратную связь. На сегодняшний день более половины покупателей оформляют заказы через мобильное приложение. Пользователям удобно заказывать лекарства онлайн в СБЕР ЕАПТЕКЕ, и мы рады, что помогаем людям заботиться о своем здоровье».

«Золотой сайт + Золотое приложение» – старейший конкурс интернет-проектов Рунета. Экспертное жюри, в которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает награды наиболее выдающимся проектам с 1997 года. Конкурс «Золотой сайт», одна из наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки, проходит в шестой раз. Конкурс лучших сайтов и приложений проходит одновременно. Судейство прозрачно: «Золотой Сайт + Золотое Приложение» – единственный на рынке конкурс, на котором открываются все оценки всех членов жюри по всем поданным работам.