Сбер завоевал серебро в рейтинге лучших работодателей страны

Сбер занял 2-е место в рейтинге работодателей — 2020 от Headhunter. Годом ранее банк находился на 5-й строчке рейтинга, а два года назад — на 8-м месте. В категории «Банки» Сбер стал абсолютным лидером рейтинга.

Отличные результаты также продемонстрировали две компании экосистемы Сбера — 2ГИС (золото в категории «IT и интернет») и Rambler Group (серебро в категории «Медиа и маркетинг»), причём 2ГИС занял 1-е место и в абсолюте (среди всех компаний среднего размера).

Наталья Дудина, старший вице-президент Сбербанка:

– Прогресс на три строчки вверх — хороший показатель. Сложный 2020 год показал, что всё, что мы начали делать в сфере HR до этого времени, — было правильным. И наше место в рейтинге — ещё одно доказательство того, что мы двигаемся в нужном направлении. При этом нам есть куда развиваться и стремиться к лучшему. Теперь мы больше чем банк и о нас судят в том числе и по компаниям экосистемы. Показательно, что первые позиции в рейтинге заняли 2ГИС и «Рамблер». Значит, мы всё делаем правильно

Рейтинг HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей России. В текущем году в нём приняли участие более 500 компаний. При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трём показателям:

— оценка эффективности деятельности HR-подразделения (данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается уровень развития её HR-функции);

— внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний — готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя своим знакомым, друзьям или родственникам);

— внешняя оценка (желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании).

Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей — 40%, опрос сотрудников — 40%, оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и определяют итоговое место компании в рейтинге.

Рейтинг состоит из четырёх основных блоков в зависимости от численности компаний: крупнейшие (более 5000 человек), крупные (от 1000 до 5000), средние (от 250 до 1000 человек) и небольшие (от 100 до 250 человек). В составе рейтинга также выделены три субрейтинга: «Самые высокоразвитые HR-процессы», «Самые лояльные сотрудники» и «Самые популярные у соискателей».