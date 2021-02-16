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Власти Иркутской области потратят 1,3 млрд рублей на медоборудование для сельских больниц

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в 2021-2025 годах намерено потратить 1,3 миллиарда рублей на покупку оборудования для больниц и ФАПов, расположенных в населенных пунктах, где живут менее 50 тысяч человек.

На эти деньги купят 595 единиц оборудования, в числе которыхпередвижные рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты ИВЛ, эндоскопы, электрохирургические аппараты.

«Кроме того, чтобы обеспечить транспортную доступность медицинских организаций для всех групп населения за 5 лет запланировано приобретение 326 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации», – говорится в сообщении. 40 машин купят уже в 2021 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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