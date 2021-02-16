Иркутск вошел в число самых популярных авианаправлений РФ для празднования 8 Марта

Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие авианаправления особенно популярны у россиян на 8 Марта, в их число вошел Иркутск, сообщают «Известия».

В тройке лидеров рейтинга – Сочи, Москва, Санкт-Петербург. В числе популярных городов также Симферополь, Казань и Калининград.

«В этом году из-за закрытых границ спрос на праздничные выходные в марте значительно переориентировался на внутренние направления: 93% всех авиабилетов забронировано по России. Год назад эта доля составляла всего 66%, остальные путешественники отправились встречать 8 Марта за границей», – приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы сервиса Елены Шелеховой.