Будет ли доллар снова по 30 рублей?

Каким будет мир после вакцинации и завершения пандемии COVID-19? Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», рассуждая о перспективах рубля и фондового рынка, говорит о том, что ему наиболее близка точка зрения JP Morgan.

– Может быть, потому, что, если известные финансисты правы, у России, Азербайджана и Казахстана, а также всех остальных нефтяных держав СНГ все будет хорошо.

JP Morgan полагает, что речь идет о начале нового сырьевого суперцикла — пятого с начала XX века. Предыдущий цикл продолжался 12 лет и закончился в 2008 году с ценами под $150 за баррель. Его двигал бурный рост китайской экономики и других развивающихся стран, а оборвала глобальная рецессия, начавшая после мирового финансового кризиса, вызванного банкротством Lehman Brothers. Затем последовали 12 лет спада: физическая нефть была в избытке на фоне сланцевой революции в США, а Федеральная резервная система ужесточала монетарную политику. Финальным аккордом этой коррекции стала пандемия COVID-19,которая в моменте опускала цену барреля до отрицательных значений.

Драйверами нового суперцикла являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру. Цены могут подскочить до $100 за баррель и выше. Вспоминается старое доброе время 2013 года, когда Россия очень неплохо жила до девальвации, за доллар давали тридцать рублей, а индекс РТС было около 2000 пунктов. Конечно, кто-то скажет, что Джо Байден снимет санкции с Ирана, а это увеличит предложение черного золота, но Иран не поменяет ситуацию в целом.

Сценарий JP Morgan хорош для экономики России, российского рубля и рынка акций в целом. Доллар, конечно, вряд ли будет снова по 30, но эра сильного рубля, вероятно, не за горами. Для полной красоты картины только деноминации рубля не хватает. Однако, что выбрать в России? Не стоит забывать, что нефтяной сектор под жестким налоговым прессом. При этом ведущие экономики будут стараться максимально снизить потребление нефти и газа. Фаворитами будут металлы, необходимые для создания инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. То есть ставку надо делать на «Норильский Никель». Лучшая инвестиция на российском рынке. Неплохо смотрятся «Ростелеком» и «Сбер». И, конечно, префы «Сургутнефтегаза», но тут другая идея — неизбежное, на мой взгляд, распределение кэша.