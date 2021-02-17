О том, как отпугивать птиц с помощью посадочных фар самолета и для чего нужны рулежные фары рассказал ведущий инженер по испытаниям светотехнического оборудования Юрий Пушкарев.
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Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале продолжение сюжета о маяках и фарах самолета МС-21-300
О том, как отпугивать птиц с помощью посадочных фар самолета и для чего нужны рулежные фары рассказал ведущий инженер по испытаниям светотехнического оборудования Юрий Пушкарев.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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