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Путин поручил кабмину продлить льготную ипотеку

Также президент предложил рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми, сообщают РИА Новости.

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При этом в настоящее время обсуждается судьба ипотеки под 6,5%. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.

«Эта инициатива, вероятно, будет проработана в ручном режиме, и мы можем увидеть продление в ряде регионов», – считает Карпунин.

При этом, по словам эксперта, существенного снижения ставок по льготным программам ждать не стоит, особенно учитывая то, как ипотека под 6,5% на покупку квартир в новостройках способствовала сильному росту цен на жилье в стране.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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