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Агентство «НКР» повысило прогноз Банку Уралсиб до «Позитивного»

Банк подтвердил рейтинг на уровне ВВВ+, сообщают в пресс-службе Уралсиба.

Рейтинговое агентство «НКР» изменило прогноз банка со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне BBB+.

Позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно   дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса при сохранении текущего уровня достаточности капитала.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели   достаточности капитала позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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