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Железнодорожники объявили конкурс на лучшее название для паровозного тура по КБЖД

Победитель получит билет на тур и корпоративные подарки, сообщают в пресс-службе Байкальской ППК.

Заявку на участие необходимо отправить до 19 марта на электронную почту pr@esrr.ru с пометкой «Конкурс. Новый тур КБЖД». В письме нужно написать свое предложение, а также указать контактную информацию для связи. Название может быть связано с Кругобайкальской железной дорогой, озером Байкал, достопримечательностями исторической магистрали.

Однако оно не должно повторять уже существующее название других паровозных туров в Сибири и других регионах страны. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте ВСЖД.

Новый всесезонный туристический маршрут по КБЖД будет запущен этим летом. Точная дата пока не известна, она будет определена с учетом эпидемической обстановки в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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