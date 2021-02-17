Забеги русских троек по льду Байкала отменили

Об этом сообщил инициатор и организатор мероприятия Сергей Перевозников на своей странице в Facebook.

– Простите меня, иркутяне, в этом году забегов троек на льду не будет. Все боялись говида, а беда пришла с другой стороны....Как сказал на комиссии по разрешению мероприятий их представитель – товарищ Карепов – «мы инициировали Постановление Губернатора, в котором содержится запрет выезда на лед в Иркутской области любых транспортных средств, кроме спецтехники. Только на ледовых переправах». Короче,машинам не ездить, вдруг авария, дождю не идти, вдруг вымокнем, всем стоять, Карепов на службе, – с досадой пишет Сергей Перевозников.

В Иркутской области планировалось почти 100 мероприятий, связанных с массовым выходом людей на лёд. На данный момент многие из них запрещены.

Так, МЧС не рекомендованы к проведению ледовые гонки на льду озера Молодежное в городе Усолье-Сибирское, заезды «Дни скорости на льду Байкала», фестиваль экстремальных видов спорта на льду «Байкальский разлом», в рамках которых предполагается выезд спортивной техники на лед, запланированные на Малом море озера Байкал, открытый чемпионат Иркутска и Иркутской области по ледово-кольцевым гонкам «GT Зимник 2021», мероприятия «Федерации автомобильного спорта Иркут Иркутского водохранилища реки Ангары.