Деревянный дом с офисами и квартирами загорелся в Иркутске

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что дом №38 с квартирами и офисами на улице Декабрьских событий Иркутска загорелся сегодня утром.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожар начался в 10:46. На момент прибытия спасателей горела кровля и частично второй этаж. Общая площадь возгорания – 168 квадратных метров.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На первом этаже здания располагаются офисы, на втором – жилые квартиры. Строение полностью проверено, пострадавших нет. На месте работают шесть машин и 24 человека личного состава.

Открытое горение локализовали в 11:55, тушение продолжается.