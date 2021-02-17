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Деревянный дом с офисами и квартирами загорелся в Иркутске

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что дом №38 с квартирами и офисами на улице Декабрьских событий Иркутска загорелся сегодня утром.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожар начался в 10:46. На момент прибытия спасателей горела кровля и частично второй этаж. Общая площадь возгорания – 168 квадратных метров.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На первом этаже здания располагаются офисы, на втором – жилые квартиры. Строение полностью проверено, пострадавших нет. На месте работают шесть машин и 24 человека личного состава.

Открытое горение локализовали в 11:55, тушение продолжается.


<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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