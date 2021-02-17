Братск и Нижнеудинский район – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, Братск и Нижнеудинский район оказались в ТОП-5 по суточному приросту больных.

Из 249 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 76 (всего 18 789),

в Усть-Илимске – 28 (всего 3 372),

в Ангарске – 16 (всего 4 961),

в Нижнеудинском районе – 13 (всего 694),

в Братске – 12 (всего 3 210),

в Слюдянском районе – 12 (всего 1 138).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 789, Ангарск – 4 961, Иркутский район – 3 487, Усть-Илимск – 3 372, Братск – 3 210.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53,3 тысячи людей.