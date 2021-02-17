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Братск и Нижнеудинский район – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, Братск и Нижнеудинский район оказались в ТОП-5 по суточному приросту больных.

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Из 249 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 76 (всего 18 789),
  • в Усть-Илимске – 28 (всего 3 372),
  • в Ангарске – 16 (всего  4 961),
  • в Нижнеудинском районе – 13 (всего  694),
  • в Братске – 12 (всего  3 210),
  • в Слюдянском районе – 12 (всего  1 138).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 789,
  2. Ангарск – 4 961,
  3. Иркутский район – 3 487,
  4. Усть-Илимск – 3 372,
  5. Братск – 3 210.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53,3 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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