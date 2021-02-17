Братск и Нижнеудинский район – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, Братск и Нижнеудинский район оказались в ТОП-5 по суточному приросту больных.
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Из 249 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 76 (всего 18 789),
- в Усть-Илимске – 28 (всего 3 372),
- в Ангарске – 16 (всего 4 961),
- в Нижнеудинском районе – 13 (всего 694),
- в Братске – 12 (всего 3 210),
- в Слюдянском районе – 12 (всего 1 138).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 789,
- Ангарск – 4 961,
- Иркутский район – 3 487,
- Усть-Илимск – 3 372,
- Братск – 3 210.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 53,3 тысячи людей.