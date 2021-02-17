Компания из Ангарска задолжала своим работникам 37 млн рублей по зарплатам

Производственная компания «ДИТЭКО» не выплачивала своим сотрудникам зарплату, в результате чего задолжала им 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, компания не платила деньги 155 работникам с сентября по декабрь 2020 года, а также в первую половину января 2021 года.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Из-за вмешательства прокуратуры долг перед работниками в настоящее время погашен в полном объеме.