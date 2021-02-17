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Больницу в Тайшете отремонтировали только после вмешательства приставов

Пресс-служба УФССП по региону сообщила, что районную больницу в Тайшете отремонтировали только после вмешательства представителей ведомства.

<p>Фото УФССП по Иркутской области</p>

Фото УФССП по Иркутской области

Известно, что Арбитражный суд области поручил принудительно привлечь подрядчика к капремонту учреждения, который он не завершил по госконтракту. В частности, выполнить кровельные работы, облицовку оконных и дверных проемов, монтаж профилированного настила, обустроить несколько крылец, а также произвести другие работы.

Чтобы побудить организацию отремонтировать больницу, директора фирмы несколько раз штрафовали и привлекали к административной ответственности и обязали выплатить 90 тысяч рублей. Эти меры подействовали на руководство предприятия.

В настоящее время все работы по госконтракту выполнены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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