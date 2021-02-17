«Повода для паники нет». Руководитель независимой сети АЗС – о бензиновом кризисе

Дефицит топлива в Иркутской области, а также в Бурятии и Забайкальском крае сложился вследствие бензинового кризиса на Дальнем Востоке в связи с ремонтом на одном из нефтеперерабатывающих заводов, прокомментировала ситуацию для SIA.RU Вероника Шородок, исполнительный директор Ассоциации независимых автозаправочных станций Восточной Сибири, руководитель сети АЗС "Байкальская Региональная Компания" (БРК).

– По нашей информации, часть топлива, которое предназначалась для Иркутской области, отправили на Дальний Восток, – отметила Вероника Шородок.

Напомним, группа компаний «Крайснефть», владеющая в Иркутской области сетью заправок, приостановила с 15 февраля продажу бензина АИ-95.

На вопрос, не грозит ли Иркутской области дефицит топлива, руководитель Ассоциации независимых автозаправочных станций Восточной Сибири отвечает, что повода для паники нет.

– Одно из важных и оперативных решений, принятых сегодня, – должно быть поступление в регион поставок топлива в нужном объеме.

При этом ситуация с топливом на АЗС БРК стабильна. Руководитель подчеркивает, что дефицита нет, логистика в сети выстроена годами и это позволяет избегать таких ситуаций.

– Объемы бензина и дизельного топлива у БРК имеются согласно анализу среднемесячного спроса прошлого года с поправкой на ежегодное увеличение новых клиентов. Однако сейчас, мы видим двукратное увеличение спроса на марку бензина Аи-95.

Говоря о причинах возникновения кризисных ситуаций в отрасли, Вероника Шородок обращает внимание на рост оптовых цен на топливо на 20%.

– Рынок нефтепродуктов сегодня очень динамичен. На правильность логистических решений влияют разные факторы – это и объем закупа топлива, и учет сроков доставки, и различные изменения на рынке. Когда возникает дефицит топлива как, например, сейчас, то первыми его ощущают так называемые независимые сети АЗС, как БРК или КРАЙС. Чем меньше топлива на бирже, тем выше на него цены и тем выше риски, что ты не получишь его в условленный срок. В 2021 году оптовые цены на топливо выросли уже почти на 20%. Поэтому сегодня мы с нашими потребителями на одной стороне и вместе ждем, когда топливо поступит на биржу и на него упадут цены.

Ранее на совещании губернатора Иркутской области по ситуации, сложившейся на топливном рынке, стало известно, что поступление первой партии топлива в объеме 300 тонн на «Крайснефть» ожидается к 18 февраля и 900 тонн к 20 февраля.