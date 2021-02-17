Азиатско-Тихоокеанский банк предложил новый сезонный вклад «Масленица»

С 15 февраля 2021 года в АТБ начал действовать новый сезонный вклад «Масленица». Предложение отличается привлекательной процентной ставкой - от 4,5% до 5 % годовых и оптимальными условиями оформления депозита. Минимальный первоначальный взнос составляет 50 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Процент по вкладу варьируется в зависимости от срока размещения:

182 дня – 4,5% годовых

367 дней – 4,7% годовых

500 дней – 5% годовых

Исходя из суммы и срока вклада, вы можете самостоятельно рассчитать доходность на сайте банка по данной ссылке. Открыть депозит «Масленица» вы можете не только в отделении банка, но и дистанционно через Мобильный и Интернет-банк.

«Новый сезон – это всегда новые и выгодные предложения от АТБ. Впереди нас ждет так много праздников, что мы не можем не порадовать наших клиентов интересными и выгодными банковскими продуктами. Вклад «Масленица» - депозит с классическими условиями, которые позволяют клиенту самостоятельно выбрать свою процентную ставку и оптимальный срок размещения депозита. Это отличное весеннее предложение для тех, кто любит не только надежно сохранить, но и приумножить свои средства», - прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском банке действует сразу девять тарифных планов по вкладам, четыре из которых можно оформить онлайн – с повышенной процентной ставкой. Каждый депозит имеет свои особенности и преимущества. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн - калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.