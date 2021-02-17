Банк «Приморье» предлагает ипотеку на приобретение жилья в ЖК «Золотая долина»

Банк «Приморье» предлагает ипотечные программы для покупки квартиры в новом жилом комплексе «Золотая долина». Строительство ЖК ведется в поселке Трудовое, в нескольких минутах езды от Артема и в 25 минутах езды до Владивостока. Жилой комплекс расположен между двумя сопками, что создает мягкий и комфортный для проживания микроклимат — более солнечный и сухой, чем в самом Владивостоке. В непосредственной близости от ЖК расположена лесопарковая зона, река Песчаная, а также горнолыжная база «Синяя сопка».

— Для молодой семьи покупка квартиры в этом ЖК — один из наиболее интересных в настоящее время вариантов c перспективой на будущее. Комплекс удобно расположен — это находка для тех, кто хочет жить за городом, но пока не решается на индивидуальное строительство и поэтому рассматривает варианты в многоквартирных новостройках. В ЖК «Золотая долина» стоимость квадратного метра на текущий момент составляет всего 80 000 — 85 000 руб., в то время как средняя цена на новостройки во Владивостоке и ближайшем пригороде давно перешагнула отметку 110 000 руб. за м2. Покупка квартир в данном комплексе возможна как за наличные, так и с помощью различных программ — Дальневосточной (от 0,7%*) или Льготной (от 5,7%**) ипотеки, а также под залог имеющейся в собственности квартиры. В последнем случае оформить ипотечный кредит можно без первоначального взноса, при этом максимальная сумма кредита составит 65% от оценочной стоимости передаваемой в залог квартиры, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба.

ЖК состоит из двух 25-этажных односекционных жилых дома, первый из которых уже возведен и будет сдан до конца 2021 года. В первом доме комплекса — 196 квартир, на каждом этаже располагаются 9 квартир: 8 просторных однокомнатных площадью от 44,5 кв.м и одна двухкомнатная (площадь от 55,2 кв.м).В настоящее время в первом доме уже ведется остекление, монтаж системы водоснабжения и водоотведения. Строительство второго дома на 197 квартир вошло в активную фазу — готовы фундамент, цокольный, первый и два жилых этажа. Предварительный срок ввода в эксплуатацию второго дома — 4 квартал 2022 года. Рядом на территории комплекса предусмотрена вместительная парковка на 244 машиноместа. Вокруг ЖК планируется строительство целого микрорайона с домами разной этажности, детскими садами, школами, торговыми центрами и другими социальными объектами.

Подать заявку на консультацию по поводу покупки квартиры в ЖК «Золотая долина» можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления скан-копий документов на электронную почту.

Подробности о приобретении недвижимости в этом ЖК, а также о различных ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11 .

(вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — . г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77 .

. г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50 , 69-99-59

, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212) 78-32-20

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948

г. Южно-Сахалинск , ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41 , 49-08-42

, ул. Амурская, 62, тел. , г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48 , 916-04-71

* ставка действительна при подтверждении дохода и занятости выпиской о состоянии лицевого счета ( СЗИ-6 ), заказанной напрямую с портала Госуслуги и применения акции «Новогодняя», сроком действия до 28.02.2021 включительно.