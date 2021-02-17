Банк «Приморье» предлагает ипотеку на приобретение жилья в ЖК «Золотая долина»

Банк «Приморье» предлагает ипотечные программы для покупки квартиры в новом жилом комплексе «Золотая долина». Строительство ЖК ведется в поселке Трудовое, в нескольких минутах езды от Артема и в 25 минутах езды до Владивостока. Жилой комплекс расположен между двумя сопками, что создает мягкий и комфортный для проживания микроклимат — более солнечный и сухой, чем в самом Владивостоке. В непосредственной близости от ЖК расположена лесопарковая зона, река Песчаная, а также горнолыжная база «Синяя сопка».
— Для молодой семьи покупка квартиры в этом ЖК — один из наиболее интересных в настоящее время вариантов c перспективой на будущее. Комплекс удобно расположен — это находка для тех, кто хочет жить за городом, но пока не решается на индивидуальное строительство и поэтому рассматривает варианты в многоквартирных новостройках. В ЖК «Золотая долина» стоимость квадратного метра на текущий момент составляет всего 80 000 — 85 000 руб., в то время как средняя цена на новостройки во Владивостоке и ближайшем пригороде давно перешагнула отметку 110 000 руб. за м2. Покупка квартир в данном комплексе возможна как за наличные, так и с помощью различных программ — Дальневосточной (от 0,7%*) или Льготной (от 5,7%**) ипотеки, а также под залог имеющейся в собственности квартиры. В последнем случае оформить ипотечный кредит можно без первоначального взноса, при этом максимальная сумма кредита составит 65% от оценочной стоимости передаваемой в залог квартиры, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба.
ЖК состоит из двух
Подать заявку на консультацию по поводу покупки квартиры в ЖК «Золотая долина» можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления
Подробности о приобретении недвижимости в этом ЖК, а также о различных ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел.
+7 (423) 220-88-00(вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.
+7 (4234) 26-99-77.
- г. Находка, ул. Школьная, 1а,
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59
- г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел.
8 (4212) 78-32-20
- г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948
- г.
Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42
- г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел.
8 (495) 916-18-48, 916-04-71
* ставка действительна при подтверждении дохода и занятости выпиской о состоянии лицевого счета (
** ставка действительна при наличии первоначального взноса от 30%, при подтверждении дохода и занятости выпиской о состоянии лицевого счета (