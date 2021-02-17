Банка «Приморье» представил весенние акции для держателей карт Visa

Банк «Приморье» представляет весенние предложения для держателей карт Visa. Весна — прекрасный повод обновить гардероб и выбрать стильные новинки к новому сезону и предстоящим праздникам.

Весна в скандинавском стиле

Скидка 10% Finn Flare при покупке одежды на официальном сайте известного финского бренда. Что воспользоваться предложением, при оформлении заказа необходимо ввести промо-код Visa и оплатить заказ с помощью карты Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum.

Весенние краски в новом гардеробе от Lamoda

Скидка 15% в Lamoda при оплате покупок на сайте интернет-магазина . Чтобы получить скидку, в соответствующем поле при оформлении заказа нужно ввести промокод «VISAMODA», а далее оплатить покупку картой Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum.

Выгодный весенний гардероб для детей

Скидка 10% в PlayToday — интернет-магазине коллекционной одежды и специализированных товаров для детей до 14 лет. Чтобы воспользоваться акцией, нужно зарегистрироваться на сайте магазина, выбрать подходящий товар. При оформлении заказа в графе «промокод» ввести «Forbest10» и оплатить покупку с помощью карты Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum.