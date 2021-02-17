ВТБ Мои Инвестиции получили награду в рамках премии «Золотое приложение 2020»

ВТБ Мои Инвестиции получило специальную награду «Золотое приложение 2020» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция». Организаторы премии третий год подряд отмечают приложение ВТБ за удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов и интуитивно понятный интерфейс с фокусом на важную информацию.

Ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета «Золотое приложение» проходит в шестой раз. «ВТБ Мои Инвестиции» с момента запуска летом 2018 года третий раз номинируется на конкурс и получает высокую оценку жюри. В приложении можно за несколько минут открыть брокерский счет дистанционно, пополнить его и начать совершать сделки с ценными бумагами. Команда ВТБ Капитал Инвестиции активно работает над совершенствованием приложения. В 2020 г. был значительно расширен его функционал: реализована возможность использовать искусственный интеллект для формирования портфелей ценных бумаг в робосоветнике, подключен новый сервис «цели для инвестиций», предоставлена возможность участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. IPO Совкомфлота стало первым публичным размещением акций, к которому был предоставлен доступ через мобильное инвестиционное приложение в России. В четвертом квартале предоставлена возможность участия во внебиржевом (OTC) IPO, а также добавлена функция подключения разных услуг инвестиционного консультирования на разные субсчета с отдельной тарификацией, организована поддержка отражения денежных средств, зачисленных в рамках новой бонусной опции «Инвестиции».

Число пользователей мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в 2020 году выросло в 4 раза и превысило 1 млн человек, количество активных клиентов в день увеличилось в 5 раз до 260 тысяч. В четыре раза за год выросло число проводимых в приложении сделок. В январе 2021 года клиенты осуществляли 700 тыс. сделок ежедневно. Оборот вырос в 4,7 раза по сравнению с январем 2020 года — до 70 млрд рублей ежедневно. По итогам января 2021 г. на «ВТБ Мои Инвестиции» приходится более 76% сделок с ценными бумагами, совершаемых клиентами ВТБ. Ежемесячный оборот превышает 1,5 трлн рублей.

«Очень приятно, что наше стремление совершенствовать и развивать мобильное инвестиционное приложение для наших клиентов вновь получило высокую оценку. Мы верим, что инвестиции будут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи. Благодаря „ВТБ Мои Инвестиции“ уже сегодня все рынки мира у любого жителя нашей страны всегда под рукой в один клик, и мы будем стремиться сделать так, чтобы инвестировать с нами было еще проще и удобнее», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка (ПАО) ВТБ.