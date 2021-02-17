Банк «Открытие», Mastercard и ФК «Спартак-Москва» предложили новую карту для футбольных болельщиков

Банк «Открытие» выпустил карту «Спартак» World Mastercard®. Цель нового ко-бренда — предоставить болельщикам самого титулованного футбольного клуба страны возможность стать ближе к любимой команде.

Карта «Спартак» — это пропуск в мир футбольных впечатлений на базе карточного флагмана «Открытия» Opencard, который сочетает в себе преимущества двух программ лояльности: банковской программы МАКС и программы лояльности ФК «Спартак — Москва». Программа «Открытия» МАКС позволяет получить кэшбэк до 3% за все покупки, либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории и 1% за все остальные покупки. Бонусную категорию можно ежемесячно менять по своему усмотрению: это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны, либо путешествия. Бонусными рублями, заработанными в виде кэшбэка, можно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету.

Главной особенностью карты «Спартак» является возможность потратить заработанные бонусные рубли на уникальные впечатления от клуба: оплатив ими полную стоимость товаров и услуг в «Каталоге впечатлений» ФК Спартак-Москва" или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте www.spartak.com. Среди лотов «Каталога впечатлений» — доступ на закрытые мероприятия с участием футболистов, поход на стадион вместе с легендами клуба, атрибутика с автографами игроков и многие другие активности, о которых мечтает каждый болельщик любимой команды. Посмотреть баланс своего счета в программе «Спартак — Москва» можно в личном кабинете на сайте клуба. При этом общее количество денариев в личном кабинете отображается как сумма бонусных рублей, начисленных в банке, и денариев, начисленных клубом.

Еще одним важным преимуществом карты «Спартак» Mastercard является бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров (на сегодняшний день это более 33 000 устройств на территории всей страны). Карта «Спартак» заменит в линейке «Открытия» «Карту Гладиатора», при этом действующим клиентам приходить в отделение и перезаключать договор не нужно: переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически.

«Наша новая карта предлагает уникальные возможности болельщикам — как с точки зрения управления своими финансами, так и для поддержки любимой команды. Уверен, что фанаты клуба по достоинству оценят наше новое предложение, — отметил Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка „Открытие“. — Мы намерены активно развивать сотрудничество с ФК „Спартак-Москва“ и в ближайшее время готовим к запуску ряд новых совместных проектов».

«Mastercard поддерживает спортивных болельщиков и ценит их вклад в успех любимых команд. В партнерстве с банком „Открытие“ и ФК „Спартак“ мы создали карту для тех, кто по-настоящему любит спорт и хочет быть еще ближе к своим увлечениям. Мы уверены, что новая карта станет удобным платёжным инструментом и подарит поклонникам футбольного клуба еще больше уникальных впечатлений в программе лояльности», — прокомментировал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.

«Мы рады, что наш стратегический партнер банк „Открытие“ запускает новый ко-бренд продукт — банковскую карту „Спартак“. Держателям карты станут доступны привилегии программ лояльности и банка, и футбольного клуба. Получая бонусы по новой карте „Спартак“, болельщики смогут приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений футбольного клуба, например, джерси любимого игрока с автографом, экскурсию по Тарасовке, видеоконференцию с любимым игроком, посещение матча „Спартака“ в компании с легендой клуба и много другое», — подытожил Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью ФК «Спартак — Москва».