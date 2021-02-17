Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными 2020 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 итогового рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в 2020 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 продуктов 2020 года — «Кредит наличными» Уралсиба.

При составлении годового рейтинга кредитов наличными эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры продуктов банков Топ-100 по активам, а также учли накопленные позиции банков в профильных рейтингах портала за весь период 2020 года. При этом анализировались не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость кредита, сумма и срочность, но и ряд других факторов, среди которых, в частности, необходимость страхования и подтверждения доходов, пакет документов, возможность оформления онлайн, отсутствие скрытых комиссий, и другие условия.

Более подробно узнать об условиях «Кредита наличными», а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».