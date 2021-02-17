Benetton Kids приходит в ТРЦ FORUM в Улан-Удэ

Департамент управления недвижимостью международной консалтинговой компании Colliers сообщил о подписании договора аренды в ТРЦ FORUM с международным брендом Benetton Kids.

Новый магазин площадью 121 кв. м разместится на третьем этаже второй очереди ТРЦ FORUM. Согласно концепции, на этом этаже комплекса расположены детские бренды, фудкорт, рестораны и современный многозальный кинотеатр.

Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers: «Наша команда продолжает привлекать в проект лучшие бренды fashion индустрии, и яркая сеть магазинов Benetton Kids как нельзя лучше вписывается в эту концепцию, укрепляя позиции объекта как главного fashion – центра Бурятии».